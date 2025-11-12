佳世達第三季合併營收525.32億元，年增3%，季減2%；稅後純益3.85億元，年減68%，季增4%；歸屬於母公司淨利2.51億元，年減76%，季減29%；每股稅後純益（EPS）0.15元。

前三季合併營收1,557億元，年增6%；稅後純益13.49億元，年減44%；歸屬於母公司淨利10.9億元，年減45%；每股稅後純益（EPS）0.59元。

第三季各事業表現方面，資訊事業營收年減6%，營業淨利率及營業淨利金額較去年同期下降；醫療事業營收年增15%，智能方案營收年增21%，網通事業營收年增18%，醫療、智能方案、網通事業營業淨利金額均較去年同期小幅增加。

前三季EPS僅0.59元，第四季又進入淡季，今年佳世達EPS表現恐不妙。對此，陳其宏說明，今年營運受到匯率與關稅因素影響，所以第三季旺季獲利不如過往，單季EPS僅0.15元表現差，第四季預期與第三季持平，希望明年能谷底回升。

陳其宏表示，本波台股攻高是由半導體和AI族群引領，這兩大族群市值很高，對台股帶動的效應也很明顯，但是其他產業普遍蠻辛苦。他舉年底購物季例，第三季開始已感受到雙11、感恩節乃至於聖誕節的需求並沒有明顯變好。

佳世達總經理黃漢州表示，為了推動長期成長，集團在智能方案、醫療與網通三大事業加大AI投資，深化技術與產品創新，強化高附加價值事業的發展動能。他說，醫療事業將率領20家集團企業參加12月4日舉行的醫療科技展，展示AI於臨床診斷與健康管理的實際應用，有助深化智慧健康生態圈布局。