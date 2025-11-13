累計前三季合併營收2,933.75億元，年減15.64％，稅後淨利600.62億元，年減44.77％，營業毛利率26.36％，每股盈餘27.74元。

全球航運市場面臨地緣政治動盪與貿易壁壘，驅動全球供應鏈加速結構性重組；同時，日益嚴格的環保法規亦改寫航運業營運與成本規則。長榮指出，未來在市況波動中，將採多元市場布局策略，並針對環保法規的趨嚴，加速船隊優化與汰舊換新，在產業新常態中，為股東創造長期且穩固的價值。