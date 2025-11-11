北基2025年第三季合併營收24.87億元，較上季相當；營業淨利1.47億元，季增7.45%；稅後淨利歸屬母公司業主0.23億元，季增75.74%，每股稅後盈餘(EPS)為0.06元，低於去年同期的0.30元、略高於今年第二季的0.03元，創下四個季度高檔。

北基2025年第三季營運維持良好表現，主因旗下油品事業持續穩定成長。截至第三季，全台加油站據點維持83站規模，整體發油量達21萬1252公秉，年成長12.24%，推升第三季油品事業營收季增2.4%、年增5.11%，北基仍持續強化油品通路布局與品牌能見度，積極開拓新站點及精進既有站點營運效益，以穩步擴大於全台油品市占率，此外，同步受惠旗下太陽能光電業務收入穩健貢獻，挹注2025年第三季整體毛利率、營業利益率分別保持19%、6%水準。

北基累計2025年前三季合併營收75.4億元，年減27.60%；營業毛利12.89億元，年減48.88%；營業利益3.95億元，年減74.21%；本期淨利0.54億元，年減94.87%；歸屬於母公司業主淨利0.52億元，年減90.02%；累計基本每股盈餘0.12元，低於去年同期的1.43元。由於去年同期適逢大型預售建案交屋入帳墊高營運基期，使得今年前三季營運年比減少。

北基2025年10月合併營收達10.82億元，年增57.76%、月增18.12%，除受惠油品事業營運穩健，加上旗下「水星光」預售建案持續交屋入帳，帶動10月營收續創歷年同期新高記錄，並改寫7個月以來單月新高。北基今年前10月營收85.90億元，年減22.41%。

展望未來營運，北基仍聚焦油品、綠能、土地建設三大核心事業發展主軸，推動集團綜效深化與永續韌性提升，包括油品事業將持續擴大全台站點據點與市占率，並導入智慧管理與低碳營運模式；綠能事業則深化太陽能光電、綠電交易等市場布局，拓展發電與銷電雙軌收益；土地建設事業將以區域精選開發策略為核心，穩健推進現有案源並尋求策略合作機會。

北基董事會決議通過，處分桃園市桃園區三民段235、236、237、238、239及241地號共計6筆土地，買賣總計交易金額為9.96億元，預計處分利益為2196萬元，實際處分損益依會計師查核為準。北基指出，此次資產處分的主要目的在於強化營運資金運用效率，藉由回收資金用於償還銀行借款，以降低負債比重，優化整體財務結構，進一步提升資金彈性與營運韌性，為未來事業發展預作布局。

北基指出，未來不排除透過策略聯盟或多元合作模式，結合集團資源與外部夥伴能量，打造長期具競爭優勢的永續事業版圖，同步持續強化財務結構與現金流管理，穩健提升營運規模與獲利能力，為股東創造長期價值。