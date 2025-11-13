葡萄王前3季合併營收72.5億元，年減9.4%，稅後淨利7.7億元，年減22.8%，營業毛利54億元，毛利率74.5%，營業淨利14億元，年減19.5%，每股盈餘5.22元。

葡萄王說明，去年同期直銷事業葡眾因應原物料上漲，調整部分產品售價，帶動會員提前拉貨產生高基期；加上今年市場大環境與政策不確定性，消費者支出意願偏保守，造成前三季營收較去年同期減少。

隨著進入產業旺季，10月營收在葡眾會員衝聘啟動及國、內外代工強勁需求的推升，較去年同期成長23%，充份展現旺季應有的動能。此外，為迎接年底衝聘熱潮，葡眾將於11、12月陸續推出全新劑型產品與針對女性會員導向的商品，預期可為Q4營收再添成長動力。

葡萄王進一步表示，展望未來葡眾馬來西亞市場的啟動、國際市場代工需求穩健成長、台灣自有品牌新品推出，以及上海葡萄王因基期降低帶來的成長效益，公司會努力維持營收及獲利水準。