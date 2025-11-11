第三季營業毛利達6.6億元，年成長超過34％，創下歷史新高；累計前三季營業毛利19億元，年增35.7％，已達2024年營業毛利的96％。費用方面，持續投入跨境業務推廣，深化海外市場滲透與合作夥伴行銷；研發費用則因電子支付服務開發進入後期、相關投入呈下降趨勢，整體營運效率持續改善。

第三季營業利益回升至1.7億元，較第二季成長7％，年增20.3％；累計前三季營業淨利4.96億元，年減14.8％，但相較第二季年減幅26％已呈顯著收斂回升趨勢。受匯率波動影響減輕，第三季稅後淨利1.8億元，年增6成。

第三季因逢暑假出遊旺季與父親節、七夕情人節送禮需求，整體交易量明顯提升。其中，8月推出的「天天LINE Pay好賺點」活動，參加人數年增超過80％，帶動8月交易額年增長逾29％，顯示用戶活躍度與消費黏著度同步提升。

展望第四季消費旺季來臨，10-12月百貨週年慶陸續開跑，並迎來ITF國際旅展年度盛事及電商雙11、雙12促銷熱潮，12月更逢年底聚餐高峰，預期皆將帶動高客單消費動能，推升整體交易量成長。