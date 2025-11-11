巨路指出，公司獲利能力顯著改善，前三季營業毛利率由去年同期的29％提升至33％；第三季單季毛利率亦由去年同期的26％改善至33％。

受惠於毛利率提升，公司前三季營業利益達9.27億元，較去年同期成長約17.5％。而第三季單季稅後淨利為2.54億元，亦較去年同期成長約 24.5％，顯示本業營運及長期成長動能依然穩健。

巨路強調，因AI相關投資暢旺，半導體客戶持續進行台灣及海外新建廠專案，目前已累積相當訂單，可望在2026年陸續認列。