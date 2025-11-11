巨路指出，公司獲利能力顯著改善，前三季營業毛利率由去年同期的29％提升至33％；第三季單季毛利率亦由去年同期的26％改善至33％。
巨路(6192)今日公布前三季財報，前三季累計營收為53.41億元，較去年同期衰退4.9％，稅後淨利7.38億元，較去年同期成長約7.3％，每股稅後盈餘7.66元，優於去年同期的7.16元。其中，第三季營收17億元，稅後淨利2.54億元，每股盈餘2.64元。
巨路指出，公司獲利能力顯著改善，前三季營業毛利率由去年同期的29％提升至33％；第三季單季毛利率亦由去年同期的26％改善至33％。
受惠於毛利率提升，公司前三季營業利益達9.27億元，較去年同期成長約17.5％。而第三季單季稅後淨利為2.54億元，亦較去年同期成長約 24.5％，顯示本業營運及長期成長動能依然穩健。
巨路強調，因AI相關投資暢旺，半導體客戶持續進行台灣及海外新建廠專案，目前已累積相當訂單，可望在2026年陸續認列。
