長榮航空10月客運營收119.50億元，受台灣三連假效應帶動，整體訂位明顯成長。北美航線受美國關稅政策影響導致差旅減少，以及美西市場因各航運量增加而競爭激烈，惟加拿大航線仍表現亮眼；歐洲延續高乘載率表現穩健，平均載客率近9成。短程市場方面，東南亞、東北亞及港澳大陸航線受惠三連假旅遊需求，訂位動能強勁，港澳大陸航線因大陸十一長假返程需求推升，以及日本下旬進入賞楓旺季，大幅推升整體航線載客率及營收。

貨運營收46.99億元，因台灣AI伺服器與半導體設備出貨持續暢旺，東南亞汽車零件電子產品及成衣貨源亦持續提升，整體空運需求穩步成長。

華航10月客運營收109.9億元，年增9.06億元，增幅8.98％。受假期挪移影響，10月連續假期多，提升國人出遊意願，帶動營收暢旺；10月整體載客成長，澳洲航線尤其亮眼，雪梨、布里斯本及墨爾本等航點載客率均突破9成，展現市場強勁需求；日本東京、大阪及韓國釜山等航線則受惠賞楓旅遊熱潮，載客表現同樣出色。11月東北亞地區旅遊持續熱絡，首爾、釜山及東京、大阪、名古屋等航線預估訂位有望達9成；同時，東南亞地區進入氣候宜人的涼季，旅遊需求穩步攀升，載客率亦接近9成。華航將於12月3日開航美國鳳凰城，提供每周三班直飛服務，市場銷售潛力可期。

貨運市場在10月出口需求穩健，收入55.52億元，月增3.32％。台灣AI伺服器、東南亞半導體與電子類產品及大陸傳產、電商貨量維持成長，另因年底歐美耶誕節購物季出貨帶動下，使得整體貨運表現量價齊揚，貨運單位收益與營收表現均較上月提升，華航第四季為航空貨運傳統旺季，預期貨運仍可以維持成長趨勢。

星宇航空10月客運營收29.14億元，年增12％，貨運方面，10月貨運營收為4.21億元，年增19％。展望後市，在第四季傳統貨運旺季與客運連假效應的雙重推動下，旅遊需求持續強勁。受惠於航線佈局的逐步擴張與成熟，星宇航空營運動能可望延續向上，穩健推升客、貨運收入成長。

台灣虎航10月受惠三連假，班次數年增加15.6％，且整體平均載客率超過86％，累計班次數、旅客人次及載客率皆較同期佳。隨年底傳統旅遊旺季到來，搭配ITF台北國際旅展吸引買氣，加上立法院三讀通過「韌性特別預算案」預計11月發放，將提振消費者旅遊與觀光支出，整體第四季出遊氣氛佳。

本次旅展台灣虎航前三日的現場攤位活動已吸引近萬人造訪並進行體驗，互動人次年增近8成；此外，今年線上旅展買氣較去年暢旺，且因同時進行2026年夏季班表開賣，已帶動整體線上旅展買氣成長近一倍。