漢科2025年第三季合併營收12.82億元，季增3.35％、年減9.01％，為同期次高，營業利益創2.21億元新高，季增達45.25％、年增39.56％。儘管業外收益降至近1年半低，稅後淨利1.62億元，季增28.7％、年增26.07％，每股盈餘2.23元，仍雙創新高。

累計漢科2025年前三季合併營收25.23億元、年減7.35％，改寫同期次高，營業利益3.73億元、年增達41.39％，創同期新高。雖然業外收益年減62％，稅後淨利2.89億元、年減24.28％，每股盈餘3.96元，仍雙創同期新高。

觀察漢科本業獲利指標，第三季毛利率、營益率升至28.21％、17.24％，分創歷史第三高及新高，前三季毛利率25.63％、營益率 4.79％，雙創同期新高。而第三季及前三季業外收益驟減，主要是受到匯損影響。

展望後市，隨著半導體景氣回溫，AI或記憶體相關半導體需求暢旺，漢科持續承接客戶高科技廠房廠務設施訂單，2025年營運續朝正向發展。由於客戶建廠計畫明確，台灣半導體客戶在嘉義、台南、高雄均有建廠計畫，訂單能見度已達2026年，營運展望樂觀。

漢科表示，將持續配合客戶投資計畫提供服務，持續鞏固國內市場、並深耕海外市場。除了在中國大陸蘇州、上海、廈門外，2022、2023年已分別設立美國及日本全資子公司，2024年11月底再設立德國全資子公司，以持續提供穩定品質的服務。