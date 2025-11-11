王品2025年10月自結合併營收19.74億元，月增13.09％、年增14.3％，合計前10月合併營收192.48億元、年增4.64％，雙創同期新高，主因台灣事業群受惠3個連假帶動消費人潮，共12家門市成為千萬業績大店，中國大陸事業群則平穩向上，表現優於整體產業。

王品台灣事業群10月營收16.07億元，月增11.99％、年增16.67％，前10月營收157.99億元、年增6.94％。中國大陸事業群10月營收3.66億元，月增18.2％、年增4.97％，若以原幣別計算為月增12.41％、年增10.3％，前10月營收34.49億元、年減4.75％。

八方雲集受惠展店策略及多元商品組合綜效顯現，主力品牌「八方雲集」及「梁社漢排骨」台灣門市達1282家、年增46家，使2025年10月自結合併營收創7.66億元新高，月增6.23％、年增8.62％，前10月合併營收72.53億元、年增9.95％，續創同期新高。

展望後市，八方雲持續擴大海內外市占率，美國第13家門市本月中將於北加州矽谷灣區的聖塔克拉拉（Santa Clara）開業，德州首家門市亦朝12月開幕目標推進，同時透過多品牌整合行銷及季節主題推廣，持續挹注營運成長動能，對第四季營運樂觀看待。

瓦城受惠中秋、國慶及光復三大連假，各大百貨及商場人潮湧現帶動聚餐需求，2025年10月自結合併營收5.1億元，月增11.88％、年增8.23％，合計前10月合併營收51.27億元、年增0.17％，重返成長軌道，雙創同期新高。

展望後市，瓦城提前布局年末尾牙春酒旺季商機，祭出平日訂席優惠搶攻企業聚餐市場，預期年末聚餐商機將一路延續至明年首季。海外佈局方面，美國首間「Very Thai」門市將於12月進駐洛杉磯大型商場Westfield Century City試營運，作為進軍海外的重要前哨站。

乾杯受惠中秋及雙十連假的節慶效益集中發酵，2025年10月自結合併營收4.3億元，月增19.75％、年增達30.79％，站上今年次高、改寫同期新高，合計前10月合併營收37.94億元、年增1.68％，重返成長軌道、改寫同期次高。

乾杯表示，10月台灣事業群營收年增達37％，其中既有門市營收年增達28％，「黑毛屋」2家新店及「KANPAI CLASSIC」台中新光店恢復營運亦增添動能。中國大陸事業群體質調整效益顯現，10月營收年減幅收斂制約12％，既有門市營收連4月年增率持平或成長。

展望後市，乾杯預期展店效益將持續顯現，配合秋冬鍋物需求逐漸加溫、年底節慶與假期帶動聚餐潮，有望為第四季營運提供有力支撐。同時，集團持續推進多品牌策略布局，預計年底前推出新品牌，穩健擴張持續推動營運成長。

全家餐飲2025年10月自結合併營收2.35億元，月增6.31％、年增達22.89％，創同期新高、歷史第三高，合計前10月合併營收22.51億元、年增14.14％，續創同期新高，主要受惠百貨周年慶和10月連假旺季帶動，配合各品牌推出節慶行銷策略奏效。

展望後市，全家餐飲推出「全民好食券」優惠活動全力衝刺年末業績，且隨著年底聖誕節及跨年等重要節慶接連來臨，預期將帶動各品牌客流量。同時，集團展店腳步不停歇，將持續帶動營收成長動能。