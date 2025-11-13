山林水前3季營業毛利8.68億元，年增52%，毛利率穩定維持在約24%。即使工程比重提高，公司仍透過成本控管效率提升，維持穩定獲利結構。

在水資源操作方面，高階用水案持續優化，例如：供應南部科學園區半導體產業的永康再生水廠、中部科學園區污水處理廠、以及澄清湖淨水廠的操作與供水效能提升。公司持續導入用藥優化、能耗降低與智能化管理，有效提升整體水處理效率與成本結構。第三季成果印證山林水穩定執行與獲利能力。

山林水指出，合約金額20.74億元的「寶山污水工程案」將於年底前進入最後試車階段，預計進至80%以上；合約總價達77.61億元的「高山林楠梓再生水興建案」亦同步推進，採三期施工模式，第一期已提前啟動並進度超前，規劃於2028年底率先供應每日2萬噸，最終日供水量可達7萬噸，將成為南部半導體產業關鍵水源。

目前山林水全台共操作 22座污水處理廠，市占率約 25%，勞務合約續約率維持 100%。隨著工程推進與長約穩定現金流，山林水將持續展現穩健成長與結構性韌性。