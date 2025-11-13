熙特爾第3季公司本業維持獲利，但因公司是以新台幣收款、美元支付款項，加上第3季為年度進貨高峰期，因而承受較高匯損，惟不影響實際本業獲利。

熙特爾昨晚發布聲明主要內容包括，1.公司第三季營收維持成長，訂單進度、案場工程及主要業務推動皆依計畫穩健進行，前3季EPS3.22元。惟因美元匯率波動因素，產生單季匯兌評價損失，影響帳面獲利表現，但不影響公司本業獲利體質與長期發展。將持續關注匯率變化，並採取更審慎的風險管理措施，降低匯率衝擊。詳細財務資訊請參閱公開資訊觀測站公告之財務報表。

2、目前公司主要案場工程進度皆依計畫推動，高雄案場部分工程因天候及場區作業條件等因素，期程有所調整，整體專案持續進行中，公司營運動能維持強勁。3、公司將在11月14日召開法人說明會，向投資人與市場進一步說明營運現況及未來展望。

熙特爾前10月合併營收合併營收13.2億元，年增達354.2%。第3季本業維持獲利，不過，台幣兌美元匯率自第2季底約29.3元升至第3季底約30.445元，導致應付帳款產生匯兌評價損失。而公司以新台幣收款、以美元支付款項，且第3季為年度進貨高峰期，因而承受較高的匯損。公司強調，此為按照會計規定認列，但並不影響實際本業體質。

至於高雄兩座主力儲能案場，雖因工程進度遞延，今年截至第三季僅認列約13億，但第四季工程進度將大躍進，據法人推估，第四季單季營收將呈倍數增長。