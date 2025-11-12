櫃買中心表示，元大櫃買半導體N最後交易日為114年12月4日，最後交易日前投資人仍可於櫃買交易市場買賣，投資人權益相關事項請查詢元大證券公司網站；上開所定日期，如遇有天然災害侵襲、公職人員選舉罷免致證券交易市場全日休市時，一律予以順延至次一營業日。
《櫃買市場》元大櫃買半導體N 12月9日起終止買賣
「元大櫃買半導體領航報酬指數指數投資證券」(020023)(中文簡稱：元大櫃買半導體N)到期日為114年12月8日，自114年12月9日起終止櫃檯買賣。
