櫃買中心表示，元大櫃買半導體N最後交易日為114年12月4日，最後交易日前投資人仍可於櫃買交易市場買賣，投資人權益相關事項請查詢元大證券公司網站；上開所定日期，如遇有天然災害侵襲、公職人員選舉罷免致證券交易市場全日休市時，一律予以順延至次一營業日。