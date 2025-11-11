群電今天下午法說會，公布114年前3季財報，114年合併營收為90.37億元，季減1%，年減12.8%，營業毛利為15.76億元，季增4.9%，年減27.6%，單季毛利率為17.4%，季增0.9個百分點，年減3.6個百分點，營業淨利為7.23億元，季增29.2%，年減41.7%，營業淨利率為8%，季增1.9個百分點，年減4個百分點，和上季相比「三率三升」，稅後盈餘為7.43億元，季增59%，年減16.2%，每股盈餘為1.85元。

群電表示，伺服器電源業務表現亮眼，營收較上季成長達雙位數，成為本季營運的一大亮點；不過筆電電源市況依然充滿挑戰，需求回溫力道有限，加上品牌客戶重要半導體缺料的問題持續干擾大瓦特數筆電電源的出貨進度，使公司第3季產品組合未如預期；此外，原本作為成長主力的智慧低碳(智慧建築/智慧工廠)業務，近期亦受到客戶端工程進度延宕的影響，導致營收動能暫時停滯，不過公司持續優化成本結構、強化核心產品競爭力，帶動毛利率穩步向上，同時強化費用管控，使營業利益率同步提升；再加上業外收益表現亮眼，推升淨利較上季大幅成長近6成。

群電2025年前3季合併營收為266.09億元，年減2.6%，營業毛利為45.38億元，年減20%，合併毛利率為17.1%，年減3.7個百分點，營業淨利為18.57億元，年減36.8%，營業淨利率為7%，年減3.8個百分點，稅後盈餘為16.13億元，年減34.9%，每股盈餘為4.03元。