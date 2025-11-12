安馳指出，AI伺服器及CoWoS先進封裝需求持續攀升，帶動半導體測試設備、工控與自動化測試（ATE）等訂單成長；伺服器電源、水冷散熱（CDU）、BBU等高階應用市場需求穩定，推升ADI、AMD等主要代理線營收貢獻。隨資料中心、網通與高速運算應用快速發展，高功率電源需求同步增加，也進一步挹注Onsemi與Mini-Circuits代理線的業績表現。

公司表示，第三季稅後淨利達1.05億元，年增75.15%，營運動能明顯回升。不過上半年受到新台幣升值影響，匯兌損失造成業外虧損，影響整體獲利表現。隨著匯率波動趨緩及AI相關產品出貨成長，營運已逐步改善，未來將持續優化產品組合與營收結構，以穩定獲利表現。

展望未來，安馳看好AI驅動產業升級，將持續深化AI伺服器、CoWoS先進封裝、ATE自動測試及5G通訊等領域布局，並積極拓展網通、高速運算、無人機、水冷散熱與電源管理等高潛力應用市場。公司同時強化「AI＋IoT＋5G」整合應用能力，提升產品線綜效與市場競爭力，進一步增進營運效率與獲利能力。

另外，安馳10月合併營收達9.35億元，年增107.19%、月增5.43%，再創單月新高。受惠於AI應用普及與CoWoS先進封裝量產帶動，半導體測試、自動化測試與高效能運算市場需求穩定，推升ADI與AMD兩大代理線出貨動能。隨AI推動資料中心、網通與高速傳輸發展，大功率電源需求同步增加，帶動Onsemi與Mini-Circuits訂單成長。累計1至10月合併營收70.31億元，年增59.88%。