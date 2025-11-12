劉揚偉表示，去年此時法說時指出，政經局勢、貨幣政策、AI產業發展三因素將影響鴻海今年營運表現，並確實見到相關因素對營運的影響。展望明年，目前看來此三因素仍是影響鴻海明年營運表現的關鍵因素。

不過，劉揚偉認為明年AI產業發展的影響重要性大幅提高，將持續觀察地緣政治及貨幣政策可能帶來的變化。整體而言樂觀看待明年AI市場發展，預期跟主要客戶及伙伴的合作關係會更緊密、切入多元的AI方案、取得更多訂單，初步而言「非常看好」鴻海明年營運表現。

劉揚偉表示，明年全球總體經濟預期將成長3.1％，與今年相當，隨著通膨壓力減緩、主要經濟體貨幣政策偏向寬鬆，有利經濟維持溫和成長，AI投資動能強勁則將進一步強化經濟韌性。鴻海將持續關注關稅政策及地緣政治對經濟波動影響，並做出適時因應。

劉揚偉指出，AI產業持續快速成長，美國雲端服務供應商（CSP）廠商陸續調高今明2年資本支出預期，加上主權AI客戶需求，客戶預期AI產業未來2～3年即可達到1兆美元規模，預期雲端網路產品中的AI伺服器及機櫃，仍是鴻海明年成長主動能。

ICT產業展望方面，劉揚偉則預期審慎樂觀，認為AI邊緣運算應用需求預期將逐步導入手機及PC產品，除帶來升級相關需求，也創造更多價值含量。對鴻海而言，ICT業務除將維持穩定外，也有潛在升級及新產品開發需求可期。電動車業務方面，預期營收亦將持續成長。