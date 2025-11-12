軟銀集團揭露在10月以58億美元出脫手中持有的輝達（NVIDIA）股份，此舉震動股市，一度令外界憂心人工智慧（AI）是否脫離基本面，但另有分析師認為這並非看淡輝達前景，而是凸顯軟銀全力押注OpenAI、看好這家AI業者不久後將上市的「錢景」。

有趣的是，這並非軟銀第一次出清輝達持股。聚焦科技投資的軟銀在2019年就曾脫手輝達股票，隨後才又重新買回這家晶片製造商的股票。

孫正義與輝達執行長黃仁勳去年公開談及當年售股一事時，孫正義還開玩笑地靠在黃仁勳肩頭假裝哭泣。部分人士估計，軟銀錯失淨賺超過1,000億美元的良機。

軟銀在上季財報表示，已於10月份出清持有的全部3,210萬股的輝達股票，為要支持執行長孫正義雄心壯志的AI戰略，也就是他對ChatGPT開發商OpenAI的「全力押注」。然而，軟銀售股之舉仍加深人們對AI熱潮可能已達頂峰的疑慮，擔憂AI產業的估值可能已經脫離基本面。受此打擊，12日股價狂潟10％。

不過，Freedom Capital Markets首席市場策略師伍茲（Jay Woods）表示，「這確實令人感到驚訝。我不認為這是在直接衝著輝達來，而且我也不認為這會有什麼影響。如果有，那就是給了投資人在今天逢低買進的理由。」

伍茲提到，軟銀的決定應被視為OpenAI將在不久後公開上市的信號，而不是對輝達前景的警訊。他還稱輝達股價拉回是下周公布財報前一次健康的調整。