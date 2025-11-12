矽光子技術憑藉其高效能、低功耗、高頻寬密度的特性，被視為突破傳統電子傳輸瓶頸的關鍵。目前台灣許多半導體業者積極投入矽光子技術，包含護國神山台積電、封測大廠日月光，以及半導體測試介面解決方案龍頭穎崴（6515）等。

目前台灣多家投信發行聚焦半導體產業的主題型ETF，也有機會受惠於本波浪潮。包括：中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）、新光臺灣半導體30（00904）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、群益半導體收益（00927）等。

其中，00891成分股有台積電(2330)、聯發科(2454)、日月光(3711)、旺矽(6223)，以及穎崴等矽光子概念股，受惠程度不小。00891經理人張圭慧表示，AI伺服器與主權AI崛起，推動全球算力擴建與測試介面需求持續攀升。以輝達新一代Blackwell GPU為例，其晶片尺寸由1913mm2 放大至3202mm2，測試內含價值由53美元倍增至95美元，未來Rubin世代將再創高峰。

她說，輝達10月宣布首款矽光子CPO技術網路交換器，獲甲骨文（Oracle）與Meta採用；博通與Meta合作CPO技術也已通過實際應用驗證，邁入商業化量產階段。張圭慧表示，展望2026年，矽光子相關供應鏈獲利有望提升，投資人可透過布局半導體主題型ETF，掌握這波產業升級行情。

根據中信投信官網，00891日前宣布擬配息0.6元，較上期實際配發0.41元調升0.19元，創掛牌以來最高配息金額，年化配息率上看12%，本月除息日訂於11月18日，股息12月12日發放。