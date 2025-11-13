記憶體控制晶片大廠群聯日前第3季財報出爐，上季獲利猛翻2倍，單季EPS暴賺10.75元，成為近來股價的最強底氣。群聯執行長潘健成繼日前率先喊出缺10年，引爆記憶體狂潮後，最新內部月會談話外流，除喊出明年營收挑戰千億，5年後目標更上看3000億元規模。

潘健成上周五（7日）在法說表示，第4季需求強勁，企業端採用台積電6奈米PCIe Gen6 eSSD控制晶片10月已完成設計定案，並再度重申AI推論時代來臨，更需要記憶體儲存，大膽斷言這次的NAND漲價缺貨潮，可能持續非常多年，甚至長達10年之久。

他並說明，目前NAND儲存市場供貨持續吃緊，在全球AI與高階運算需求帶動下，NAND原廠對於產能擴充依舊保守，加上DRAM、HBM報價維持高檔並排擠部分NAND產能，使交期延長的情況更為明顯。

在法說會後，近日網路盛傳，群聯內部月會文件外流，被員工暱稱為潘Sir的潘健成在會中直言，DRAM大缺貨，要求開始調降DRAM容量，省下空間來裝Aidaptive，且因NAND Flash真的很缺，還快人快語要求RD部門，把手上不用的NAND主動繳回，以便讓公司外售換錢。（文章未完…全文見此）

