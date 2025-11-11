南茂今年第三季財報，台灣5-9月為夏季電費，單季電費季增8000萬元、年增5200萬元；金價飆升，也使得材料成本增加，南茂反映成本變化，同步調整封測報價。雖然終端消費需求仍相對保守，但記憶體動能穩健，南茂今年第三季單季基本每股盈餘0.5元，甩開今年第二季罕見虧損，並創下五個季度新高。

南茂持續聚焦優化產品組合、營運成本管控，以及活化閒置資產。南茂進一步說明，記憶體方面，受到客戶庫存回補，需求穩健，動能優於DDIC產品，尤其DRAM動能增長明顯，Flash動能則略為趨緩，展望記憶體，明年預期一整年都將是好的年份，不過公司擴大產能仍會小心謹慎，將與客戶保證合約動向調整。

至於驅動IC(DDIC)上，終端消費需求不振，動能相對疲弱，後續公司將活化相關閒置資產，將空間貨機台轉至封測產能、邏輯、記憶體等領域，而車用面板的動能相對穩健。

Mixed-signal方面，則配合策略客戶產品發展藍圖提升長期成長動能。南茂擴大至DDR5模組的電源管理IC、健康照護等智慧裝置的Logic產品，以及AI相關應用的ASIC產品。

南茂今年前三季仍淨損0.04億元，累計每股虧損0.01元，低於去年同期每股盈餘1.63元。市場擔憂明年配息狀況，南茂表示，明年配息，依照後續景氣狀況以及整體資產配置，以不低於今年的股息水準為目標，維持股東權益。

南茂今年10月營收21.77億元，年增21.99%、月增4.31%，創下三年半以來單月新高；前10月營收195.89億元，年增2.66%。南茂法說會，明年起將由每季改為每半年召開。