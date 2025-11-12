國泰證券觀察，隨著美國感恩節與聖誕節假期來臨，全球購物需求蓄勢待發，電商平台積極導入AI技術以提升消費者體驗與轉換率，AI應用從輔助搜尋進化為主動銷售工具，例如亞馬遜（Amazon）推出Rufus聊天助理與「Buy for me」功能，讓AI代理（AI Agent）能根據使用者需求自動搜尋、比價並完成下單流程；沃爾瑪（Walmart）則與OpenAI合作，讓消費者可直接透過ChatGPT完成商品搜尋、加入購物車及結帳流程。國泰證券指出，代理式AI（Agentic AI）與個人化體驗的普及，將引領電商產業新一波變革與銷售額的結構性成長，相關產業鏈與技術供應商值得投資人持續關注。

國泰證券指出，債券市場在降息預期逐步升溫下，表現逐漸回穩，儘管美國政府停擺存在不確定性，長年期美債相對較高的殖利率水準仍持續吸引買盤進場，於近期價格表現領漲。因應AI投資熱潮，科技巨頭如Meta、甲骨文（Oracle）等 ，開始透過發行公司債籌措資金，其中AI相關債券發行量明顯增加，反映出企業對AI長期發展的高度信心，建議投資人可關注科技、大型金融與公用事業等信用體質佳的債券標的，掌握潛在報酬與分散風險的雙重優勢。