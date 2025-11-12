劉揚偉表示，第三季營運顯著成長，以美元計價整體表現均達強勁成長，表現優於內部預期。四大產品方面，ICT傳統旺季帶動智慧消費產品占比增至37％、成長最強勁，雲端網路產品維持強勁、電腦終端產品季增率優於預期，其餘則與預期相當。

劉揚偉指出，前三季營運表現均改寫同期新高，顯示鴻海的產品組合優化及規模效益已開始發酵。展望第四季，由於AI機櫃出貨持續放量，且下半年為ICT傳統旺季，預期第四季營收相較第三季及去年同期均將顯著成長。

其中，第四季消費智慧產品拉貨能見度優於去年，營收可望強勁季成長，但因匯率因素而略微年衰退。雲端網路產品將顯著季成長、強勁年成長，其中AI伺服器營收將季增、特別是來自雲端服務供應商（CSP）客戶的成長加速，AI數據中心優化等也帶動通用伺服器需求。

鴻海發言人巫俊毅指出，前三季AI伺服器營收已達兆元規模，第四季AI機櫃出貨預期將季增達高雙位數（17～19％），使第四季AI伺服器營收持續季增，明年在AI多元解決方案並進下，市占率可望續升。

而電腦終端產品第四季雖有新產品上市及節慶銷售效益，但因第三季返校需求墊高基期，預期營收將略微季衰退，匯率因素及PC需求相對溫和則導致年衰退。元件及其他產品則受惠主要業務零組件出貨增加，預期營收將顯著季成長、與去年同期大致持平。

對於今年全年展望，劉揚偉指出維持顯著成長預期不變，其中消費智慧產品因下半年拉貨動能優於預期，全年展望調升至約略持平，仍將密切關注匯率因素影響，其他三大產品展望大致維持不變，預期將強勁成長的雲端網路產品仍為主動能。