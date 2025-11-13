漢唐股價9月初衝上1245元新天價後漲多拉回，呈現緩步走跌態勢，12日盤中下探726元的近4月低點後止跌回穩，今（13）日在績優題材激勵下，開高後衝上漲停價821元，表現強於大盤。三大法人本周迄今仍偏空，合計賣超333張，但昨日轉為買超42張。

漢唐2025年第三季合併營收192.35億元，季增30.1％、年增達72.45％，營業利益32.01億元，季增16.82％、年增37.39％，配合業外大幅轉盈6.17億元助攻，使歸屬母公司稅後淨利30.37億元，季增達1.17倍、年增達73.56％，每股盈餘16.11元，全數改寫新高。

累計漢唐2025年前三季合併營收455.37億元、年增30.93％，創同期次高。營業利益81.34億元、年增達72.01％，提前改寫年度新猷。雖然業外收益驟減83.7％，歸屬母公司稅後淨利64.24億元、年增達52.37％，每股盈餘34.07元，亦提前改寫年度新猷。

觀察漢唐本業獲利指標，雖然第三季毛利率、營益率「雙降」至20.18％、16.64％，為近5季低，但前三季毛利率、營益率升至21.29％、17.86％，分創同期次高及新高。第三季及前三季業外損益的鉅額落差，均是受匯兌及金融資產評價損益波動影響。

漢唐先前表示，2025年前5月接單合約金額達836.76億元，推升在手訂單規模達至1322.66億元、再創歷年新高，其中已包括台系關鍵客戶美國廠二期訂單，台灣訂單則約3分之1。依據過往經驗，預期在手訂單將在未來2年逐步完工並認列營收。

漢唐10月自結合併營收62.66億元，雖月減13.64％、仍年增達56.62％，改寫同期次高，表現持穩高檔。累計前10月合併營收518.04億元、年增33.59％，續創同期次高。

漢唐看好2025年營運受惠半導體主要客戶的建廠計畫與資本支出，將積極拓展新機會，推動長期成長。總經理賴志明表示，台灣關鍵客戶的美國廠二期訂單毛利率優於一期，自下半年起開始挹注營收，預期2025年營收將持穩，並致力朝成長目標邁進。

法人認為，漢唐第三季營收顯著躍升，主要受惠台系關鍵客戶美國廠二期無塵室工程進入驗收認列期挹注，由於後續尚有台灣新竹寶山、高雄楠梓等先進製程專案無塵室與機電工程，以及嘉義先進封裝廠無塵室工程等專案陸續驗證挹注，有助下半年營運持續向上。