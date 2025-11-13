仁寶指出，第三季的季增原因是受惠於電腦產品及智慧裝置產品，包含穿戴裝置及智慧型手機的營收增加。今年前三季合併營收為5,666.61億元，年減17%，主要是受公司持續策略性調整產品組合及市場競爭影響。前三季毛利率5.6%，營業淨利率1.4%，合併營業淨利為80.02億元、年減31%。稅後歸屬母公司業主淨利為46.21億元、年減 43%，前三季EPS為1.06元。

此外，仁寶董事會核准美國投資案，追加投資2.29億美元，包括參與Compal USA Technology (CUT)現金增資4.25億美元，並調整減少對Compal Americas(US) Inc. (CUS)增資1.96億美元。董事會並決議發行海外第五次無擔保轉換公司債，發行總額以美金6億元為上限，債券期間暫訂為5年。

仁寶10月營收日前公告，合併營收為619.2億元，月減11.19%、年減27.54%；累計前10月為6285.8億元，年減18%。