妙語如珠的李宜玲有備而來，不管是台美股、保險、房地產或繼承都能聊，是令人驚喜的寶藏女。（李宜玲提供）

韭菜必看！你是韭菜型散戶還是專業投資人？就看你能不能做到「停損」這件事，才算是真正脫離韭菜人生。20年專辦遺產的地政士李宜玲，曾當過8年證券營業員，她直言，「1000個客戶，只有10個賺錢」，因為9成散戶都愛聽消息，賺就跑，套就留，幾乎都賠錢，但她發現2位傳奇大戶，每次波段賺4-5千萬或每月當沖4-5億，其賺錢心法很值得學習。

傳奇大戶1：長期波段貴婦

她是醫師娘，娘家非常有錢，只選強勢股，越強越買，每次都往上加碼到1000張，比如曾是千金股的宏達電(2498)，可能從100多元觀察，漲到300元，確認是強勢股後，就開始買200張，漲到400元、500元、600元、700元時各買200張，總共買到1000張後，會長抱半年或1年。

等到整個波段走完，就全部砍出去，絕不會賣在1000元，她會觀察，如果股價反覆測試，從1000元跌到800、700元，無法再創新高，線型也走弱，覺得可能不行了，就砍在790元，1000張均價不到500元，每張賺300元。（文章未完…全文見此）

※免責聲明：文中所提之個股、ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。