外資圈看好輝達明年包含GB200、GB300等GB系列伺服器機櫃，出貨年增逾倍達7萬櫃，除大摩喊進緯創、鴻海、廣達等3檔老AI，分別給予210元、250元及330元目標價；麥格理則大力按讚緯穎，給出8000元天價預估，其中緯創、緯穎與目前股價相較，潛在漲幅各達52%、86%。

美系外資大摩出具最新報告指出，根據產業通路的訪查結果顯示，輝達GB200機櫃10月共計出貨4300櫃，月增約3%，其中以鴻海上月包辦2600櫃最多，前10月累計9500櫃；廣達與緯創則各出貨850~900櫃、300~350櫃，前10月各約3400櫃與3600櫃。

由於GB300機櫃組裝已經開始出貨，並在未來數月順利放量，估計第4季GB200、GB300合計出貨量可1.4~1.5萬櫃，較第3季的8000~8500櫃增加超過75%，全年估約2.8萬櫃，明年上看6~7萬櫃，年增逾1.14倍。

今年GB200出貨占輝達比重約79%，為營運主力，由主要ODM廠來看，鴻海吃下一半最高，廣達約22%、緯創20%，緯穎則約2%。大摩認為，受惠GB系列出貨持續成長，AI下游硬體廠獲利持續看好，並將緯創列為首選、潛在漲幅52%。

（本文未完，全文見此）

延伸閱讀：

美國政府開門見轉機！股市流動性有解「可一波到底還短線反彈？」蔡明彰點出台股上檔仍有2大鍋蓋

「高人氣」到「高人棄」全敗在2大痛點 達人曝續抱00940原因：竟然開始賺錢

台股進入邪惡第5波？「10月營收創高、配息逾4元」老手點名京元電、台燿、高力…12檔攻守兼具：反轉也不怕