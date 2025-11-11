大陸官媒《人民日報》11日刊出大陸副總理何立峰談論「發展新質生產力」的文章。他表示，大國博弈是生產力競爭，發展新質生產力是贏得大國博弈戰略主動的內在要求，強化科技創新則是核心驅動；要全面實施「人工智慧＋」行動，利用超大規模市場優勢，大力提振消費。但他也提醒，要堅決反對「內捲式」競爭。

他認為，必須加快高水準科技自立自強，強化科學研究、技術開發原始創新導向，實現更多「從0到1」顛覆性突破；加強關鍵核心技術攻關，完善新型舉國體制，採取超常規措施，全鏈條推動重點領域取得決定性突破。

何立峰也說，要加快建設以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。優化提升傳統產業、培育壯大新興產業；全面實施「人工智慧＋」行動，全方位賦能千行百業。創新監管方式，建立未來產業投入增長和風險分擔機制。

何立峰更強調，要提升宏觀經濟治理效能。加強和改善宏觀調控，強化國家發展規畫戰略導向作用，加強財政、貨幣政策協同，促進形成更多由內需主導、消費拉動、內生增長的經濟發展模式。

不過，他也提醒，要大力破除地方保護和市場分割，促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動，防止一哄而上、重複建設，堅決反對「內捲式」競爭，增強發展新質生產力的整體效能。

何立峰認為，要鼓勵和引導各地立足自身資源稟賦、產業基礎，合理設定目標，找到最佳路徑，切忌一味「求高求新」。要發揮經濟大省挑大樑作用。