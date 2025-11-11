受惠於AI資料中心電源與液冷散熱出貨放量，台達電114年10月合併營業收入為573.84億元，月增0.6%，年增47.8%，再創單月歷史新高；累計114年前10月合併營收為4506.56億元，年成長30.3%。

相較於同業800VDC產品仍在開始投入研發階段，台達電800VDC電源產品已準備就緒，正攜手美系CSP大廠進行測試，預計最快2026年下半年可以開始出貨。

在固態氧化物燃料電池(Solid Oxide Fuel Cell；SOFC)部分，台達電子於2024年切入SOFC，目標在2026年達到小量產，由於台達電具備系統級整合能力，旗下擁有完整電力系統產品線，對台達電來說，SOFC並非單一設備銷售，而是做為AI資料中心能源解決方案的一環，加上台達電具備台灣在地化供應鏈與採購優勢，以及基於台達電多年深耕資料中心電力架構，對終端需求/CSP客戶的掌握，法人認為，2026年底台達電量產後，其SOFC技術在2027年後將逐步取得市場地位。

美系外資指出，台達電10月營收超越預期，基礎設施部門年成長159%，液冷系統營收約100億元，佔整體營收約17%，預估台達電第4季營收1650億元，季增10%、年增45%，且產品組合持續優化；2026年第1季AI伺服器電源因GB300機架價值提升30%，預期台達電營收將續季增，並支撐2026年獲利成長，

美系外資認為，AI電源與冷卻解決方案將推升台達電2026年到2027年獲利，且燃料電池將成為新催化劑，台達電近期股價回檔正是買進時機，維持台達電「加碼」評等，目標價1288元。