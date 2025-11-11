前一日，由於AI熱回溫帶動晶片股走高，以及減稅預期帶動金融股上漲，KOSPI指數收漲3.02%。

韓國媒體報導，南韓政府、執政黨民主黨以及總統府辦公室周日召開高層級黨政會議，討論是否將股利收入的最高稅率從35%調降至25%，為股市挹注動能。

最新發布的數據顯示，南韓11月前十日出口年增6.4%，主要受惠於半導體出口大幅成長17.7%。

含主要半導體股在內的電子股目前漲3.05%，稍早前一度漲4.47%，在所有類股中表現最佳。

重磅股方面，晶片大廠三星電子暫漲3.6%，稍早前一度漲近5%，SK海力士暫漲2.81%，電池大廠LG Energy Solution漲2.04%，現代汽車跌0.18%，起亞漲1.32%，浦項鋼鐵漲0.16%。

外資買超韓股1217億韓元。

在岸韓元小跌0.14%，報1458.9兌一美元；前收為1456.8兌一美元。