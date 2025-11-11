AI股熱到發燙，輝達、台積電等獲利超預期，雖然有AI泡沫雜音，但價值投資達人股海老牛認為，AI股是真的有獲利，不像網路泡沫時只有大餅，才能股價一直漲，建議可投資主動式AI ETF，一網打盡全球AI股，主動的好處是搶到「下一棒」，才能魚頭、魚身、魚尾全吃到，只是要注意主題集中和波動大等2大風險，建議當衛星配置，成為衝高資產的神隊友。

股海老牛在YT影片表示，根據彭博（Bloomberg）預估，全球AI市場高速擴張，2030年規模將達到6兆美元大關。AI是「第5次工業革命」，從機械化、電氣化、數位化邁向智慧化，輝達(Nvidia)創辦人黃仁勳說：「AI正處於工業革命關鍵轉捩點」。

你是不是覺得AI投資，就是買那幾檔最紅的權值股，等它納入指數就好？如果你這麼想，你可能錯過了賺取「超額報酬」的黃金機會！

