台股ETF受益人數第4大的群益台灣精選高息ETF(00919)，最新受益人人數來到128.9萬人，00919一早以21.7元開出後，隨即穩定上揚21.79元完成盤中填息，也讓參與第10次填息的投資人息利雙收。

市場法人表示，雖然台股高息ETF今年來績效落後市值型備感壓力，不過，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

近期適逢政府普發一萬現金，據了解，00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，也連續10季維持年化配息率10%以上，不啻為現階段投資人善用普發一萬元的理財好選擇。

ETF理財達人表示，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF。而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。（文章未完…全文見此）

※免責聲明：文中所提之個股、ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。