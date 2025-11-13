00919採取季配息，每年3、6、9及12月除息，連續10季保持年化配息率10%以上，因而促使受益人數持續成長。00919的選股邏輯主要為「精準高息」，挑出今年「已公布」股利的股票，再剔除已除息股票，並以此挑出高股息個股，讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。每年12月換股則會根據上市櫃公司前三季季報篩出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬，並精選具備獲利能力的個股。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心；投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。意即，想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，同時，股息必須再投入，複利的威力會讓持有張數越來越多。

目前市場預期FED在12月可能再降息，謝明志表示，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及FED降息壓低壽險業避險成本，投資人若續抱台股高股息ETF，亦可考慮搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補，讓配置足以因應市場類股頻繁輪動。