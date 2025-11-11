臺灣證券交易所今（11）日公布證券商承作定期定額個股交易前20名排行，台積電（2330）穩居第一名，10月底來到134,300戶、單月增加16,024戶，雙寫新高；AI權值股受到投資人青睞，台達電（2308）及聯發科（2454）首度雙雙突破1萬戶。

定期定額投資人最愛的個股前20名名單與9月一樣，完全未變，截至10月底交易戶數前20名依序為台積電、玉山金、兆豐金、鴻海、中信金、中華電、第一金、富邦金、合庫金、元大金、永豐金、台達電、聯發科、台新新光金、國泰金、長榮、華南金、統一、台泥、臺企銀等。

其中，金融股永遠是定存族的最愛，20檔中占了12檔，電子5檔、傳產3檔。惟兆豐金及合庫金兩大官股金控股，投資人熱度退燒，10月各減少348戶及537戶，另兩大民營金控富邦金及中信金，則各增加219戶及123戶。

AI題材夯，資金明顯轉戰AI權值股，10月單月交易戶數增加最多排行方面，除了台積電為常勝軍，受定存族青睞，單月大增16,024戶之外，鴻海來勢洶洶，10月底也衝上21,201戶、月增1,704戶。

此外，台達電及聯發科10月底交易戶數雙雙衝上1萬戶，10月各增加367戶及295戶。