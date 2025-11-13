受東北季風影響，各地易出現短延時強降雨，中央氣象署今（13）日上午7時10分曾針對北北基發布大雨特報，午後雨區將擴大至宜蘭，氣象署表示，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北市（汐止區）、宜蘭及大台北山區也有局部大雨發生的機率，預估降雨將持續至今晚。

氣象署針對4縣市發布豪、大雨特報。（圖／翻攝自氣象署）

氣象署針對4縣市發布豪、大雨特報，豪雨區域為基隆北海岸；大雨則是台北市山區、新北市及宜蘭縣，雨勢預估持續到今晚上，提醒山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。

氣象署指出，今受東北季風影響，水氣偏多，迎風面桃園以北及宜蘭大致為陰雨的天氣，其中基隆北海岸及大台北地區降雨較持續，有局部大雨發生，尤其基隆北海岸雨勢最明顯，局部可能有豪雨出現，其他地區則為零星短暫雨後多雲，天氣逐漸轉穩定。

氣溫方面，氣象署說，北台灣天氣轉涼，整天約20至23度，其他地區溫度也稍下降，低溫為21至24度，高溫為26至28度。