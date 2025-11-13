基隆人殷殷企盼的基隆捷運遲遲未動工，新北捷運局民國113年12月16日首次提報中央審議基隆捷運工程經費，11個月內4度送審；為了不影響推動進度，「基隆捷運機電系統及軌道統包工程」已順利進行議價程序，並採「保留決標」方式辦理。新北捷運局期盼中央全力協助、盡速核定工程經費，早日實現通車願景。

交通部規畫的基隆捷運，自台北市南港起至基隆市八堵，全長約15.6公里，共設13座車站，採中運量捷運系統，串聯南港、汐止與基隆地區，完善北北基生活圈交通網絡。

由於土建設計須參考機電系統參數，並確保機電系統一致性能「一車到底」從基隆八堵往返南港或大稻埕，新北接手後為了加速推動基隆捷運工程，優先辦理「機電後擴」，在原計畫核定金額內，與汐東線機電廠商議價，並採保留決標方式縮短時程，待行政院工程經費審議通過後，正式決標、簽約與開工。

新北捷運局長李政安表示，基隆捷運工程經費審議113年12月16日首次提報中央，114年11月5日針對交通部意見第四次送審，因應基隆捷運工程經費審議特殊的等待時間，規畫採取「高架段細設先行」、「經費審議與招標、機電後擴作業並行」的方式辦理，審議期間招標、議價結果將採保留決標方式縮短時程，期待交通部全力協助完成經費審議。

捷運局說，「基隆捷運機電系統及軌道統包工程」為基隆捷運首項工程標，緊接著南港與基隆段的「基隆捷運統包工程」及「基隆捷運先期工程」11月陸續公告招標。同步規畫交通疏導措施，確保工程如期如質推進，兼顧沿線居民生活品質。