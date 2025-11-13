艾笛森今年第三季營業收入5.68億元，年減15.87%；營業毛利1.04億元，年減36.89%，毛利率18.34%，年減6.1個百分點；營業損失0.12億元，營益率-2.20%，轉負年減8.76個百分點；本期淨損0.23億元，淨利率-4.07%，轉負年減9.08個百分點；歸屬於母公司業主淨損0.24億元，單季每股虧損0.18元，連續兩季赤字。

受到中東地區戰火導致第三季出貨停滯，以及歐洲地區因關稅及地緣政治，客戶下單積極度不如上半年，第三季傳統旺季不如以往，整體照明市場，需求仍存，但客戶備貨不如過往積極，而車用市場持續穩定下單出貨模式。

艾笛森今年前三季營業收入17.55億元，年減6.81%；營業毛利3.71億元，年減20.83%，毛利率21.15%，年減3.75個百分點；營業淨利0.18億元，年減82.24%，營益率1.08%，年減4.59個百分點；本期淨損0.22億元，淨利率-1.30%，轉負年減6.99個百分點；歸屬於母公司業主淨損0.29億元，累計每股虧損0.21元，遜於去年同期的每股盈餘0.73元。

展望第四季是否轉盈？艾笛森表示，第三季應算是相對底部，即使第四季在怎麼差，也不會比第三季更差，轉盈當然是有機會的。公司進一步說明，照明領域預估將縮減部分成本，至於車用部分，明年訂單能見度亦佳，搭配客戶需求而執行後續建置。

艾笛森今年前10月營收19.49億元，年減6.92%。照明訂單上，10月起已逐步恢復動能，未來可望逐步穩定，若明年無外部重大變化，明年表現可望持平甚至走揚。車用狀況，明年訂單能見度亦佳，車用產品明年出貨量預計成長兩成，並與客戶討論增加產線設置，甚至不排除到客戶端設廠，貢獻度預計後年或更晚時顯現。

至於艾笛森去年完成中壢廠辦簽約與購買，金額約4.3億元，中壢新廠辦預計年底至明年初交屋，時程遞延，規畫作為照明組裝線，優化產線配置，並節省成本，車用產線則集中在中和廠辦。

艾笛森後續持續布局不可見光的感測元件，應用於掃地機器人、車用紅外線感應等，尚待認證時程。