汎德永業今年第三季台灣新車市場受到大環境不確定性影響，消費者觀望情緒濃厚，汎德永業2025年第三季合併營收達新台幣113.32億元，年減20.94%；營業毛利13.14億元，年減19.25%，毛利率11.60%，年增0.25個百分點；營業利益3.73億元，年減37.96%，營益率3.29%，年減0.91個百分點；稅後淨利3.11億元，年減38.01%，淨利率2.75%，年減0.75個百分點；單季每股稅後盈餘(EPS)達3.86元，創下四年以來單季新低。

汎德永業累積前三季合併營收達新台幣392.21億元，年減9.94%；營業毛利43.98億元，年減8.80%，毛利率11.22%，年增0.15個百分點；營業利益14.6億元，年減18.10%，營益率3.72%，年減0.38個百分點；稅後淨利11.99億元，年減18.46%，淨利率3.06%，年減0.32個百分點；累計每股稅後盈餘(EPS)為14.86元，低於去年同期18.23元。

汎德永業落實獲利回饋股東政策，董事會通過114年上半年度盈餘分配案，預計將配發現金股利6.5元。合計於2025年度共實施兩次現金股利發放總計25.0元，其中包含2024年度盈餘配發現金股利18.5元以及2025上半年度股利分派6.5元，將經營成果回饋全體股東共享，進一步強化股東投資效益。

汎德永業今年10月份合併達營收44.14億元，月增14.45%、年增6.29%，創下今年度第四高，逐漸擺脫關稅不確定影響，年增率轉正，新車銷售出現回穩跡象；累計1-10月合併營收436.35億元，僅年減8.53%。

汎德永業表示，隨著政策方向逐步明朗，新車市場買氣明顯回升，10月BMW新車銷售表現亮眼，主力車款包括X3、X1及1、2系列維持穩定熱度，熱門電動車iX1更穩居進口電動車銷量榜首，推升單月合併營收達新台幣44.14億元，呈現雙增表現，逐漸擺脫關稅不穩定影響，年增率轉正，新車銷售出現回穩跡象。

汎德永業指出，隨著貨物稅減徵制度正式上路，加碼針對新購2000c.c.以下小客車減徵5萬元貨物稅，同時延長電動車免徵牌照稅與貨物稅優惠至2030年，政策利多持續發酵，有助於提振消費者購車信心，推動市場買氣持續回溫。

此外，BMW持續強化產品陣容，旗下全新X1車系再度進化，sDrive18i與sDrive20i雙動力車型同步新增M Sport運動化版本，首度搭載Sport Boost運動衝刺功能、外觀升級為M空力套件，進一步強化動感外觀與駕馭體驗，展現BMW品牌運動豪華精神。

BMW總代理汎德亦於11月推出「BMW尊享禮遇」購車方案，全車系購車即贈原廠保養套裝。指定車型再加贈乙式全險與原廠第四年延長保固，另有部分車型可享「BMW Yours多元智選租賃」方案，以靈活彈性的購車方式滿足不同客層需求。

展望後市，汎德永業旗下BMW與Porsche兩大品牌在燃油與電動車領域皆具備完整且極具競爭力的產品陣容，消費者對豪華品牌車款的剛性需求依然明確，隨著新年式新車陸續到港與市場買氣回升，預期將為後續整體銷售表現提供有力支撐。

汎德永業董事會通過修正資本支出預算案，原先於111年5月投資興建「汎德台中BMW北台中新據點」預算約新台幣13億1300萬元，然考量物價波動及營運發展規畫需求，追加預算1億7500萬元，追加後總新台幣14億8800萬元，變動後對公司財務業務無重大影響。同時汎德永業向關係人取得使用權資產，因應營運所需，資產標的為台北市內湖區行愛路100號辦公室，其面積約371.22坪、停車位6個，在115年1月1日至116年12月31日止月租金為新台幣53萬3940元，使用權資產金額1260萬8232元。