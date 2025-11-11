大同第三季財報也揭露，單季營收134.9億元，季增3.7%，創7季新高，累計營收370.4億元，年增4%，歸屬於母公司淨利13.8億元，每股盈餘0.65元，季增32%。

大同說明，核心事業電力事業群累計前10月營收較去年同期上升3.3%；重電事業因電力設備需求穩定，10月營收較去年同期成長超過兩成，並積極開拓再生能源案場電力變壓器與節能省電的非晶質變壓器商機。此外，美國市場陸續交貨石化產業用變壓器，同時，與EPC及通路客戶已進入協商階段。

大同的電表事業內外銷訂單能見度看到2027年，部分已到2028年，日本第二世代電表、東南亞市場電表自11月開始陸續出貨，工廠產能持續滿載。

馬達產品外銷以北美、澳洲市場為主力。大同表示，受惠於政策支持，美國石化產業回溫，對馬達需求上升，第三季取得石化業採頁岩油用馬達訂單，並將加速通路與各區倉庫建置，以利增加北美地區的銷售。

由於國際金價上漲，澳洲金礦場加速採購帶動輸送帶、煤磨機用馬達，為大同馬達下半年訂單進補，挹注營收。