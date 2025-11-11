雷射印表機及事務機耗材廠上福全球科技（6128）昨日傍晚召開重大訊息記者會，宣布依據國際會計準則（IASs）第36號公報，認列子公司商譽等無形資產減損，金額高達新台幣13.47億元，致上福今年前3季累計稅後淨損擴大至12.12億元，每股稅後淨損達9.5元，逼近一個股本，受到此利空拖累，上福今日開盤直接以跳空跌停開出。

上福合併之美國子公司Katun受美國關稅影響致進口成本增加，因進口之事務機卡匣耗材與機器設備等產品多來自中國、日本及台灣，更使災情加重，再加上其去年下半年推出自有品牌Arivia事務機，導入市場初期相關行銷、人事與技術支援等費用激增，在整體銷售情況不如預期下，致由盈轉虧，上福基於會計保守原則，於第3季財報中提列併購Katun的商譽、客戶關係與品牌商標等無形資產減損，合計減損金額達新台幣13.47億元。

此減損金額不單將上福上半年累計稅後純益1.09億元吞噬，還由盈轉虧，經自結，上福今年前3季累計稅後淨損達12.12億元，換算每股稅後淨損為9.5元，連帶每股淨值也由第2季末的30.01元快速下降至20.95元。

儘管上福表示，自2018年併購Katun以來，除2020年遭遇疫情，Katun均能貢獻穩定營收與獲利，此次提列商譽等無形資產減損，均為會計帳上的提列，並未產生實際現金流出，但股價仍不留情的以跌停板價25.15元開出，與國眾並列唯二以跌停開出的個股。