隨著解放軍海軍第3艘航空母艦「福建艦」正式服役，人們對其艦載預警機空警600(KJ-600)有有更多的關注，畢竟預警機是空中指揮平台，它的地位更高於戰鬥機。據中航工業高層的說法，空警600被取上「哪吒」的外號，這是兩岸文化圈，家喻戶曉的神話英雄。

防衛部落格(Defesne Blog)報導，空警600最初是在北京舉行的九三勝利日閱兵式上，作為空軍的一部分亮相，此後官方媒體對其進行了更詳細的討論。

中航工業集團(AVIC)第一飛機研究所所長耿延生表示，之所以稱為「哪吒」，是因為其發動機、起落架和機頭，酷似哪吒的三個頭。他還補充道，兩片可折疊機翼和四條垂直尾翼，可以聯想到哪吒六條手臂，而雷達罩和紅色機身塗裝，則讓人聯想到哪吒的傳說神器。螺旋槳的高速旋轉也被比喻為神話中的「風火輪」。

在討論該機綽號的同時，也對該機的作戰角色進行了更全面的解釋。空警-600的設計用途是作為航艦打擊群的空中指揮所，能夠更廣泛的探測、感知周邊空域，以及地面、海上情況，然後通知給艦隊與天上的戰鬥機。報告也指出，該平台也可用於非軍事任務，包括協調搜救工作和管理空域管制。

耿表示，雷達罩內裝有預警天線，為了實現遠距離偵測，「預警天線的正面尺寸已盡可能增大」，這也對飛機的重心、氣動平衡和整體操控性，都有更高的要求。

大陸軍事專家解釋了KJ-600雷達天線配置的作戰價值。他表示，KJ-600雷達能夠為艦載機提供早期探測支持，從而起到「倍增器」的作用。張學峰指出，雖然水面艦艇也配備了遠程雷達，但由於地球曲率的限制，它們在探測超低空目標時會受到一定程度的限制。

他說： 「艦載預警機的關鍵功能之一就是偵測這些超低空目標，也有更長的續航時間，而更大的雷達，能夠從更遠的距離偵測到掠海飛行目標。」

耿先生表示，該飛機的發動機也是專為海上作業而設計。由於海上環境的限制，引擎必須具備耐腐蝕性，並且在著陸失敗的情況下，必須能夠在離艦機動過程中迅速提升功率。他還解釋說，引擎部件的設計能夠承受彈射起飛、攔阻著陸以及甲板作業期間的衝擊等各種應力。