群電今天下午法說會，受到NB需求回溫有限，且品牌客戶重要半導體缺料的問題持續干擾大瓦特數筆電電源的出貨進度，致使群電今年下半年旺季營運溫溫的，不過群電積極推動獲利改善計畫，從採購、製造到管理流程各環節著手，強化資源配置與成本控管，已初步顯現成效，今年第3季毛利率為17.4%，季增0.9個百分點，營業淨利率為8%，季增1.9個百分點，淨利率8.2%，和上季相比「三率三升」；累計2025年前3季稅後盈餘為16.13億元，年減34.9%，每股盈餘為4.03元。

展望第4季，隨著時序進入傳統淡季，群電預期，整體營收動能將進一步趨緩，但產品組合有機會較上季提升；群電表示，根據客戶目前反饋，若重要半導體追料順利，11、12月大瓦特數筆電電源有機會出現急單需求，而通訊電源新品經過一段時間的調整與優化後，營收貢獻可望較上季提升；在獲利面，公司將延續前期的成本優化成果，強化產品組合，聚焦於獲利品質的維持與提升。

展望2026年，群電表示，公司將以「雙軌並進」的策略積極尋找下一階段成長動能。一方面，針對非AI領域，公司將在穩固核心產品線訂單的同時，積極布局具成長潛力的新興應用市場，包括軍工、穿戴式裝置及工業自動化等具長期發展潛力的領域；另一方面，在 AI 應用方面，公司將擴大在高功率電源、AI伺服器、Telecom 電源投入力度，相關新專案已逐步展開，預計自明年下半年起貢獻度將明顯提升。?