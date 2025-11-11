周一泛歐Stoxx 600指數收盤上漲8.03點或1.42%，為572.82點，創下近3周最佳單日漲幅。其中德國股市和法國股市分別上揚1.7%和1.3%。

在上周五，由於投資人對科技泡沫的擔憂，以及美國聯邦政府部門關閉40天，造成官方經濟數據欠缺，投資人紛紛離場，Stoxx 600指數創下自8月下旬以來的最大單週跌幅。

然而美國參議院在周日通過一項法案，旨在讓政府重新運轉，並維持到明年1月底，讓市場緊張情緒有所緩解。不過該法案仍需獲得眾議院和美國總統川普(Donald Trump)的批准。

City Index資深市場分析師Fiona Cincotta表示，美國政府停擺的情形可能結束，提振了市場信心，並且消除了某種程度的不確定性。

科技股指數反彈1.6%，從近期的跌勢中復甦。在券商傑富瑞(Jefferies)上調股票評級，從「中性」上調到「買進」之後，西門子能源(Siemens Energy)上漲4.6%。

銀行股指數上漲2.9%。在德意志銀行上調股票評級後，德國商業銀行(Commerzbank)升6.6%。

英國酒商帝亞吉歐請來特易購(Tesco)前執行長Dave Lewis領導該公司，由一位外部人士來帶領公司度過艱難時刻，帝亞吉歐收盤大漲5.2%。

同時之間，歐元區11月投資人信心惡化，數據表現遜於預期。

丹麥製藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)放棄收購美國減肥藥公司Metsera，結束了與輝瑞的競爭搶購，股價上漲1.2%。

AI雲端公司北方數據(North Data)大漲31.5%，稍早美國總統川普社群平台Truth Social的服務供應商Rumble說，將以7.67億美元買下該公司。

瑞典製藥廠Camurus宣布減肥藥取得正面療效後，股價升14.6%。