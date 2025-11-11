鳳凰颱風雖暴風圈略為縮小變為輕颱，仍帶來顯著風雨，超商各店舖針對颱風期間需求量大的產品著手備貨，依據過往經驗，微波食品、泡麵、大瓶水等銷量可達倍數成長，因此針對住宅型、幹道型等重點商圈的相關貨品及民生用品等，較平時提高2至3成備貨，雨具相關商品也提高1至2成備貨，並推出相關優惠讓民眾買得更划算。

OKmart今推出大杯莊園美式／拿鐵同品項買2送2；11月12日前台糖蜆錠3粒裝買1送1、森永in果凍濃厚果實150g（蜂蜜柚子／草莓）任選2件49元；義美鮭魚炒飯 ／ 蝦仁炒飯任2件111元等。OKchoice WATER 鹼性水720ml 亦於本月份全新上市，水源取自雪山山脈，透過先進遠紅外線設備處理，PH值7.5~9.5，每日飲用能健康補水、帶來輕盈無負擔的感受。即日起至11月12日，推出2件29元，整箱（20瓶）290元(原價400元／箱)，共省110元。

全家「FamiCollection天然水（2.2L）、鹼性離子水（1385ml）」任選第2件11元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家限時推出「媽媽煮藝」冷藏冷凍袋裝小吃任選2件79元；買匠土司家庭號任一件搭配牧場直送4.0鮮乳，享有合購價119元，最多省49元；FamiCollection竹碳天然鹼性水2件特價65元、FamiCollection天然水（2.2L）／鹼性離子水（1385ml）任選第2件11元、指定鮮乳任選2件179元、UCC指定咖啡任選買1送1、Panasonic黑錳乾電池3號／4號8入任選加11元多1件、指定泡麵單件77折、味味一品任選2件88折。

7-11主打社群聲量高的「元進莊薑母鴨」、冬天必喝湯品「米香台菜麻油燉雞盅」及「莊松榮藥燉排骨湯」。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11即日起至11月25日，冷凍米飯、麵食指定商品任選第二件85折，還可搭配11月25日前「御料小館」指定冷凍商品任選2入95折、4入88折優惠活動；此外，統一PH9.0鹼性離子水1450ml 2件70元、統一UNI-WATER純水550ml瓶裝水2件35元優惠；一度贊指定泡麵任選2件109元、手打麵指定風味泡麵任選2件60元、巷口拌麵（四合一）袋指定口味特價159元／袋、指定型號電池任選2件66折；7-11自11月12日起至11月25日期間，全台門市推出CITY CAFE濃萃系列第2杯半價優惠。

萊爾富門市推出台酒泡麵系列任2件109元優惠。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富門市推出台酒泡麵系列任2件109元優惠、味味A排骨雞湯碗麵2件42元優惠；餅乾可以選擇，可樂果豌豆酥、滿天星洋芋脆片、卡迪那寶卡卡任選第2件6折優惠。飲品部分有颱風天必備的礦泉水，YOI鹼性水第2件5折優惠，以及茶飲系列，光泉冷泡茶王烏龍、光泉冷泡茶冰釀烏龍、茉莉茶園蜜茶任選買2送1優惠，桂格燕麥飲系列任選第2件5折。