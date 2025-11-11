鳳凰颱風路線不斷修正，全台持續警戒中，台中市長盧秀燕11日在市政會議指出，台中預計今晚進入颱風警戒區，市府將在下午2時開設一級應變中心，另目前適逢台中國際花毯節期間，盧秀燕呼籲遊客今天早點回家，建議明天不要來。

盧秀燕指出，颱風路線不斷修正，昨天預報有可能從台南登陸，今天又調整可能從高屏地區登陸，目前都在變化當中，雖然今天發布陸上颱風警報，但現在台中還沒列入警戒區。

消防局長孫福佑表示，依照氣象局預報，台中大概今晚10時劃入颱風警戒區，接觸到暴風圈約在12日下午4時，脫離暴風圈約落在明晚8時，市府下午2時將開設一級應變中心，規範民眾禁止前往包括大雪山山系、谷關山系、雪山山系等山域，以及沿海地區等，下午3時召開中度颱風鳳凰工作會報。

盧秀燕指出，台中雖還沒有進入警戒區，但拜託市民配合防颱措施，另外因目前台中花毯節開展中，今天已經在現場參觀的民眾就早點回家，建議遊客明天不要來，尤其有很多是外來遊客或者國外遊客，要注意安全。