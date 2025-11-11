鳳凰颱風來襲，基隆從10日起雨勢就不小，並陸續造成多處災情。11日一早1輛曳引拖板車在行駛中山三路時因轉彎不慎，車上貨物直接傾倒，並撞破基隆港的圍牆。（議員施偉政提供／徐佑昇基隆傳真）

鳳凰颱風來襲，基隆從10日起雨勢就不小，日前位於東信路的舊基隆市副市長官邸圍牆倒塌，民眾憂心颱風會讓損害擴大。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

鳳凰颱風來襲，全台嚴陣以待。基隆從10日起雨勢就不小，並陸續造成多處災情。在西定路有落石直接砸到民宅屋頂、深澳坑路也有落石情形，調和街則是有大量泥水蔓延至馬路。11日一早還有1輛曳引拖板車在行駛中山三路時因轉彎不慎，車上貨物直接傾倒，並撞破基隆港的圍牆，此外，日前舊基隆市副市長官邸的圍牆也倒塌，民眾憂心颱風來襲恐怕會造成後續災情。

鳳凰颱風帶來豐沛雨量，基隆從昨晚到今日大雨不斷，各地也陸續傳出零星災情。

位於中山區市西定路298巷的民宅昨晚因大雨造成後方山坡大石掉落，壓垮民宅屋頂。屋主驚恐表示，昨晚正在洗澡，突然「碰」一聲，浴室屋頂就矮一截，幸好大石分兩段式掉落，如果直接衝擊，後果不堪設想。

在信義區深澳坑路超商的對面山壁、基深宮外牆上方的邊坡，昨晚也發生落石，當地孝深里長郭姵萱緊急通報區公所善後。基市工務處昨晚派員至場勘查，發現落石仍零星掉落，緊急封閉人行道，今早繼續調派人員及挖土機進場善後。

中正區調和街今天有大量泥水，從山上渲洩而下，溢流到調和街，影響交通沆。環保局先到場，堆放沙包將把泥水引導到涵洞，避免繼續流往車道。當地地勢較低窪的醫院，急忙架設防水擋板及堆放沙包，預防水流灌入院區。

今早在中山三路有1輛大型聯結車疑似於轉彎時不慎，導致車上貨物滑落，當場砸毀位於基隆港的港務公司外牆。議員施偉政表示，目前現場無人員傷亡，相關單位已進行交通疏導與現場安全處理，詳細事故原因仍待進一步釐清。

此外，位於基隆市東信路的舊副市長官邸圍牆日前倒塌，當地東信里長賴姵绮表示，里民經常行經該處，但颱風來襲也很擔心其他圍牆跟著倒塌。

工務處養護工程科長廖俊育表示，先前圍牆坍塌時就已設封鎖線，防止人車接近發生危險。他強調，圍牆年久失修，加上有盤根錯節的植栽，增加不少重量才傾倒，後續由市府綜合發展處負責維修。