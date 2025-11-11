鳳凰颱風即將登陸影響台南，台南災害應變中心11日升級為一級開設，由於7月甫受丹娜絲風災重創，迄仍有少數遭吹掀的房屋屋頂暫以帆布覆蓋防護，今天也針對這些受災戶加強確認帆布固定及檢查排水設施，立即媒合廠商搶時間拉帆布、蓋屋頂，以沙包加固，防止颱風來襲發生二次災害。

市長黃偉哲指出，從台灣西部侵襲的颱風，無論強度，都須格外戒慎恐懼因應。為防範強風豪雨侵襲，他也要求市府團隊及各區公所即早完成防颱準備，民政局統計，截至今日下午2點，總計疏散撤離3區6里69人，包括玉井區3人、東山區64人、學甲區1人、左鎮區1人。

各區公所加強確認受災戶帆布固定。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

此外，民政局也說，7月間受丹娜絲風災影響4萬7800多戶災戶中，逾9成完成修繕或進入復建階段，僅少部分房屋因修繕工程進行中、產權問題、未影響居住安全或其他特殊因素，暫以帆布覆蓋防護，針對這些家戶，已請各區公所加強確認帆布固定及檢查排水設施，並特別關懷弱勢及長輩住戶的安全。

另，社會局也同步通知37區公所預為整備至少 1處避難收容處所，沿海地區包括北門、將軍、七股、安平、南區、安南等區公所預為開設2 處避難收容處所。截至下午2時，學甲區開設1處避難收容處所、收容1人。

水利局提到，針對今年丹娜絲颱風首當其衝的七股區西寮里，市府已緊急加高防洪牆1000公尺、高60公分，並在大寮排水建立三道防線，包括鋼便橋破堤搶修、鹽田土堤與市道176線路堤各900公尺加高加固，阻止外水倒灌。

工務局則於市道172線、172乙線、174線、175線及182線等5處易崩塌路段，預先布設機具及人力，加強山區道路安全防護，並針對東山區東原二號橋、新營區舊廍過水橋過水橋及永康區鹽水溪過水便橋等3座橋梁封橋。