台南虱目魚養殖面積3500公頃、年產量約2萬3867公噸，高居全國第一，惟今年7月受到丹娜絲風災影響，導致虱目魚魚塭停電，魚隻死亡率上升。農業局於災後協助受災漁戶復養，但今年整體產量較以往減三分之一，為提振地方經濟，擦亮「虱目魚王國」招牌，市長黃偉哲宣布「2025臺南虱目魚產業文化活動」起跑，強調愈來愈多人來台南不只喝牛肉湯，也會慕名來台南大啖虱目魚。

農業局長李芳林表示，7月風災造成虱目魚產量減少三分之一，年產量下滑到1.8萬公噸，但農業局於災後立即協助受災漁戶復養，持續透過冷鏈運銷、品牌行銷及在地產在地銷等推廣活動，提升消費者的購買意願，增加漁民收益。

農業部漁業署指出，台南為全台虱目魚重鎮，從養殖、加工到餐飲通路形成完整、堅實產業鏈，發展出獨特的食魚文化，也是享譽國際的觀光亮點，尤其南市府持續導入豐沛行銷量能，推廣台南虱目魚深厚的文化底蘊，吸引人潮並刺激買氣，進而帶動整體產業發展，提升台南虱目魚品牌價值。

市長黃偉哲表示，2025台南虱目魚產業文化季開跑，台南不只是一種食物也代表海邊養殖文化，也是最平價、營養價值最好的魚種，以往大家擔心刺很多不敢吃，現在都改良無刺虱目魚，從虱目魚頭、魚皮、魚肚、魚腸、魚露都很值得品嘗，歡迎大家來台南大啖虱目魚。

農業局提到，此次邀集虱目魚養殖區包括安南區、北門區、學甲區、將軍區、七股區一起合辦虱目魚推廣活動，11月16日於北門區南鯤鯓代天府辦理虱目魚主題活動，包含農特產市集、虱目魚小學堂、食漁教育體驗與彩繪虱目魚等活動。

此外，11月16日至12月15日與台南臺糖長榮酒店、台南老爺行旅、大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店、台南維悅酒店合作推出虱目魚入菜，民眾可於活動期間內至合作飯店消費，大啖虱目魚料理。11月29日還將於台南市假日農市辦理2025台南濃郁思慕情活動，補助台南市農會辦理虱目魚創意料理及農產品展示。壓軸活動則為11月30日於安南區四草大眾廟辦理虱目魚主題活動，包含農特產市集、虱目魚小學堂、食漁教育體驗與彩繪虱目魚等，邀請民眾前來品嘗美味虱目魚料理。