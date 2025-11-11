「鳳凰」颱風已發布陸警，賴清德總統今天籲請國人提高警覺、注意防颱！他說，這次鳳凰颱風的路徑是俗稱的「穿心颱」，且是在11月罕見生成的颱風，請大家不要前往山區、海邊等危險區域。中央會和地方緊密合作、嚴加戒備，請國人持續關注最新颱風資訊，一起平安度過。

賴清德透過臉書表示，受到颱風外圍環流及東北季風共伴影響，今天開始全台天氣明顯轉變，中央氣象署今晨也發布海上陸上颱風警報。目前已有部分縣市宣布停班停課，中午他也會前往中央災害應變中心，了解各地整備情形。

他說，這次鳳凰颱風的路徑是俗稱的「穿心颱」，且是在11月罕見生成的颱風，請大家不要前往山區、海邊等危險區域，也務必提前做好防颱準備。中央會和地方緊密合作、嚴加戒備，也請國人持續關注最新颱風資訊，一起平安度過。

副總統蕭美琴也指出，這次鳳凰颱風的路徑罕見，且受到東北季風與外圍環流影響，全台風雨都明顯增強。請大家共同做好防颱準備，該撤離的盡速撤離，務必注意人身安全，並隨時留意颱風動態，「大家平安」。

總統府祕書長潘孟安表示，輕度颱風「鳳凰」目前位於鵝鑾鼻西南方海面，今晨也已經發布陸上颱風警報，正逐漸朝北北東方向移動。雖然強度略為減弱，但暴風圈正影響台灣南部與東南部海域，對台南、高雄、屏東、台東、恆春半島等地仍構成威脅。

在降雨方面，他說，受到颱風外圍環流與東北季風影響，宜蘭縣山區有局部「大豪雨或超大豪雨」；台北市、新北市、花蓮、台東也可能出現「豪雨等級」降雨；其他縣市山區及低窪地區請留意坍方、落石、積水與土石流。

在強風方面，潘孟安提醒，中南部沿海、澎湖、恆春半島可能出現平均9級以上、陣風11級以上的強風；北部、東部及離島也會有明顯強陣風。請大家務必固定好陽台物品、廣告招牌與工地鷹架，避免戶外活動。颱風可能逐漸減弱，但影響仍持續。「讓我們一起提高警覺、提前準備，守護自己與家人的安全！」