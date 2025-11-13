宜蘭蘇澳11日因暴雨狂炸淹水，煙波大飯店地下停車場大量進水，約有30台車輛泡湯，有住客指控，曾想在水淹進停車場前駛離，卻遭飯店阻止，只能眼睜睜看著愛車滅頂，引發討論。不過有其他住客發文表示，當天飯店外淹水嚴重，車子若開出可能就是拋錨或被沖走，認為飯店在天災面前為了保護住客安全，已做了最大努力，「車子壞了可以修，人命沒了就什麼都沒有。」

一名網友在社群平台Threads上發文，表示自己也是當天的住客，當天的雨勢真的前所未見，外面整條路都變成河，水位早就高過防水閘門。某些住客一直喊要把車開出去，但外面已是汪洋一片，車子開出門不是拋錨就是被沖走，嚴重的話還可能因此在外受困。

他認為，飯店當下選擇保護整棟建築與所有人的安全，是正確的決定。飯店人員自己的車也都停在外面，因為泡水而報廢，卻還是為了客人忙進忙出，幫忙安撫情緒、搬運物資、聯繫外部支援，看到許多人對飯店員工大吼大叫，實在是感到心寒，「車子壞了可以修，人命沒了就什麼都沒有。」

貼文引起熱議，「宜蘭人路過，當時左轉蘭陽隧道已淹、有車拋錨，右轉市區淹一樓高，你們出去也沒地方去，留在飯店是正確的」、「工作人員真的很盡責，他們有多少人自己的汽車、機車也泡水了，但還是繼續站在自己的工作崗位上服務協助」、「沒有人願意看見車子泡水有財損，但天災當前，生命安全絕對是無庸置疑的第一選擇」。

針對停車場淹水事件，煙波飯店昨表示，飯店第一時間就啟動防颱措施，放下防水閘門、堆放沙包，當時外頭面已淹到小腿肚高，為了住客安全才勸導暫勿外出，沒想到之後有大型漂流物撞破防水閘門，導致洪水瞬間灌入地下停車場。目前已啟動緊急應變機制，協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助，全力處理相關事宜。