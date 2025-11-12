鳳凰颱風今晚登陸後減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署已解除海陸警。台鐵公司公布13日行車異動規畫，東、西幹線與南迴線皆正常行駛，但蘇澳=蘇澳新間路線掏空影響，相關班次仍有異動。

台鐵公司今晚表示，依據中央氣象署最新氣象資訊，鳳凰颱風陸上警報解除，降為熱帶性低氣壓，明日12時前東部幹線、西部幹線及南迴線皆恢復正常行駛，支線部分，平溪線全日辦理公路接駁，深澳線、內灣線、集集線、沙崙線正常行駛。

台鐵公司提到，因受蘇澳=蘇澳新間路線掏空影響，明日4007次、4003次、4113次改由蘇澳新站始發，蘇澳站首班車為4123次(06：48)開。至於山嵐號6676次及6677次明日則停駛一天。

台鐵公司提醒，明日12時至18時列車行駛資訊，將於明日9時公布。此外，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。