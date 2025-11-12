鳳凰颱風預計今晚登陸快閃減弱為熱帶性低氣壓，台鐵公司依據中央氣象署最新氣象資訊研判，公布今晚行車異動規畫，今晚18至24時東部幹線對號列車樹林=花蓮恢復行駛、花蓮=台東停駛、蘇澳新=蘇澳區間車停駛；西部幹線對號列車彰化=潮州間停駛；南迴線各級列車持續停駛。

台鐵公司規畫，今日18時至24時東部幹線對號列車，樹林=花蓮間順行列車自438次 (台北18：34開)起，逆行列車自285次(花蓮18：15開)起，恢復正常行駛，花蓮=台東間停駛；區間(快)車樹林=台東間恢復正常行駛，蘇澳新=蘇澳間全日停駛。

西部幹線對號列車，基隆=彰化間正常行駛（372次、385次、554次全區間停駛，653次七堵=彰化間行駛），彰化=潮州間停駛；區間(快)車：基隆=彰化間正常行駛，彰化=潮州間視風雨狀況機動行駛。

南迴線各級列車全區間停駛；支線部分，深澳線停駛；平溪線全日辦理公路接駁；內灣線、集集線、 沙崙線正常行駛；山嵐號6676次及6677次11月13日停駛一天。

台鐵公司表示，明日12時前列車行駛資訊，將於今晚21時公布，另自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。